Nach Großrazzia Wo die Reichsbürger-Szene in Duisburg aufgefallen ist

Eine Woche ist er her, dass bei einer Großrazzia in ganz Deutschland 23 sogenannte Reichsbürger festgenommen wurden. Die Gruppe rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß soll eine rechtsextreme Verschwörung geplant haben, um sich an die Macht zu putschen. Seitdem diskutiert das Land über die wahre Gefahr, die von der Bewegung ausgeht, die bisweilen mehr durch ihre Skurrilität aufgefallen ist. Auch in Duisburg.