Messerstecherei in Oberhausen Duisburger soll 17-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben

Ein 18-jähriger Duisburger soll am 3. Dezember in Oberhausen einen 17-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach war der Mann an einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen beteiligt, in deren Verlauf zwei Menschen Stichverletzungen erlitten.