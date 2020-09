Nach Großbrand in Moria : NRW-Landtagsparteien debattieren über Aufnahme von Flüchtlingen

Nach Großbrand in Moria

Düsseldorf Als Ministerpräsident Laschet Anfang August das überfüllte Flüchtlingslager Moria besuchte, war er erschüttert. Nun ist Moria abgebrannt – in NRW wird diskutiert, wie man den Menschen helfen soll.

Die Debatte über die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria hat auch den nordrhein-westfälischen Landtag erreicht. Die Grünen wollen in einer Aktuellen Stunde zu der Brandkatastrophe auf der Insel Lesbos am Mittwoch (10 Uhr) wissen, welchen konkreten humanitären Beitrag NRW leisten wolle. Die SPD-Fraktion fordert in einem Antrag, dass die schwarz-gelbe Landesregierung auf Bundesebene Soforthilfe für die Flüchtlinge unterstützt und sich für die Evakuierung von Moria einsetzt.