338 Millionen Euro für betroffene Bürger : Wiederaufbauhilfen nach Flut laufen laut Scharrenbach gut

Zerstörtes Möbiliar liegt auf einem Feld in Bad Münstereifel. (Archivbild) Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Bei den Wiederaufbauhilfen nach der Flutkatastrophe in NRW im Sommer 2021 kommt das Land laut Bauministerin Ina Scharrenbach gut voran.

Acht Monate nach der Katastrophe und sechs Monate nach Start des Antragsverfahrens für Wiederaufbauhilfen seien rund 530 Millionen Euro bewilligt worden, sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Düsseldorf. Davon gehe mit rund 338 Millionen Euro der größte Teil an betroffene Bürger, die ganz überwiegend Hilfen für Gebäude und Hausrat beantragten. Zudem berate ihr Ministerium derzeit 24 Kommunen bei ihren Wiederaufbauplänen mit einem Volumen von rund 1,1, Milliarden Euro.