Zukunft ungewiss : Bilder zeigen gestrandetes russisches Flugzeug am Flughafen Köln/Bonn

Foto: Instagram/lima.aviation.photography 5 Bilder Russische Boeing 737 strandet am Flughafen Köln/Bonn

Köln Russische Flugzeuge dürfen wegen des Kriegs in der Ukraine in Deutschland nicht abheben. Am Flughafen Köln/Bonn ist eine russische Maschine gestandet. Bilder zeigen die Boeing 737.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lorraine Dindas

Deutschland und Europa haben den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Dies ist eine der vielen Sanktionen gegen Russland. Das Land greift aktuell immer noch die Ukraine mit Bomben und Panzern an. Das hat auch Auswirkungen für die Flughäfen in Deutschland.

In Köln zum Beispiel ist ein russisches Flugzeug gestrandet. Seit dem 28. Februar steht die Boeing 737 der Fluglinie Atran auf dem Airport und darf nicht weiter fliegen. Eigentlich sollte sie nach Lüttich in Belgien fliegen.

Die Maschine steht aktuell im Frachtbereich des Flughafens Köln/Bonn. Probleme beim Arbeitsablauf gebe es laut Flughafen-Sprecher Alexander Weise durch die gestrandete Maschine nicht. Was mit der Crew passiert ist, die das Flugzeug gesteuert hat, ist unklar. Auch wie lange die Boeing am Flughafen Köln/Bonn noch stehen wird, ist nicht geklärt.