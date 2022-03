Hilfswerk Medeor aus Tönisvorst : Lastwagen voller Medikamente für die Ukraine

Yuriy Dar (links) vom städtischen Notfallkrankenhaus in Ternopil bei der Ankunft eines Medikamententransports von Action Medeor. Foto: obs/action medeor

Tönisvorst Immer mehr Menschen aus der Ostukraine suchen Hilfe in einem Notfallkrankenhaus in Ternopil im Westen des Landes. Die Lage sei dramatisch, wie der Klinikchef sagt. Das Medikamentenhilfswerk Action Medeor aus Tönisvorst unterstützt die Klinik mit Hilfstransporten.

Immer mehr Geflüchtete aus der Ostukraine suchen Hilfe im Notfallkrankenhaus in Ternopil, einer 230.000-Einwohnerstadt im Westen der Ukraine. „90 Prozent unserer Patienten sind Vertriebene“, sagt Klinikdirektor Yaroslav Chaikyvskyy am Donnerstag bei einem Video-Pressegespräch des Medikamentenhilfswerk Action Medeor. Viele kommen mit Verletzungen oder Unterkühlungen ins Krankenhaus oder leiden an chronischen Krankheiten, die dringend versorgt werden müssen, wie Chaikyvskyy berichtet. Aber auch Schussverletzungen und Knochenbrüche müssten von den Chirurgen behandelt werden.

Seit Kriegsbeginn wird das Krankenhaus von Medeor unterstützt. Eine Partnerschaft besteht schon seit 2014. Das Hilfswerk hat seinen Sitz in Tönisvorst. „Es war anfangs nicht leicht, eine Spedition zu finden, die in die Ukraine fährt“, sagt Geschäftsführer Christoph Bonsmann. Inzwischen habe aber der dritte Hilfstransport das Lager in Richtung Tenopil verlasse. Die Stadt liegt 1600 Kilometer von hier entfernt zwischen Kiew und Lemberg. An Bord eines Sattelschleppers sind 30 Paletten voll mit Antibiotika, Schmerzmitteln, Hygieneartikeln, Verbandsmaterialien und Infusionslösungen. Was dringend auch benötigt wird, sind etwa Fixateure für gebrochene Arme und Beine, wie Chaikyvskyy sagt. Inzwischen seien etwa 50.000 Menschen auf ihrer Flucht vor Bombardierungen in Ternopil angekommen. „Die Lage ist dramatisch, es werden jeden Tag mehr“, sagt der Klinikchef. Noch könnten die Ärzte aber alle gut versorgen, die medizinische Hilfe benötigten.

Medeor plant, in der kommenden Zeit zwei Lastwagen pro Woche nach Ternopil zu schicken. Material, das dort nicht gebraucht wird, wird an andere Krankenhäuser in der Ukraine weiterverteilt. Dazu hat das Krankenhaus eine Verteilerstelle eingerichtet und ein Lager angemietet. An der Grenze bilden sich bis zu 30 Kilometer lange Schlangen. Als Hilfstransporte können die Medeor-Lastwagen inzwischen über einen „grünen Korridor“ auf einer separaten Spur zügig durchfahren, wie Bonsmann sagt. Die ersten Lastwagen waren drei Tage unterwegs, inzwischen dauere eine Fahrt mit Pausen 48 Stunden.