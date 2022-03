Wetter in NRW : Mix aus Sonne und Wolken zum Wochenende

Das Gute: Es bleibt trocken. Foto: dpa/Oliver Berg

Essen Zum Start ins Wochenende bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen weiter überwiegend freundlich. Bei Höchstwerten zwischen 11 und 16 Grad gibt es am Freitag viel Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit.

Am Nachmittag könnten im äußersten Westen des Landes auch Wolkenfelder aufziehen, es soll aber trocken bleiben.

Am Samstag soll sich laut DWD-Prognose vor allem in Ostwestfalen die Sonne zeigen. Am Niederrhein könnte es auch dichter bewölkt sein, bis auf einzelne Tropfen bleibt es aber wohl trocken. Die Temperaturen erreichen nach Angaben des DWD 12 bis 16 Grad.

Kaum bewölkt wird es in Ostwestfalen nach DWD-Prognose auch am Sonntag. Im Westen seien dichte Wolken zu erwarten. Dazu soll es erneut Temperaturen bis 16 Grad geben.

(ldi/dpa)