Lagebild des Ministeriums : NRW-Polizei zählt 424 Einsätze wegen Hochzeitskorsos

Düsseldorf Bis zu 40 Einsätze pro Woche zählte die Polizei im Sommer wegen eskalierender Hochzeitskorsos in NRW. Für Herbst und Winter rechnete die Polizei mit mehr Ruhe. Es kommt aber weiter zu Vorfällen.

Laut einer Sprecherin des Innenministeriums gab es allein am vergangenen Wochenende fünf Einsätze. Einer auf einer Autobahn, vier in geschlossenen Ortschaften. Dabei wurden unter anderem drei Mal Schüsse von Zeugen gemeldet, einmal Pyrotechnik. Am vorletzten gab es drei Einsätze wegen Hochzeits-Korsos, davor elf, davor 14. Immerhin: In Spitzenzeiten hatten die Polizeidienststellen im Juni bis zu 40 Einsätze pro Woche gezählt.