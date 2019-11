Nach wiederholtem Ärger : Essener Supermarkt erteilt Schülern Hausverbot

Essen Schüler dürfen den „Penny“-Markt im Essener Stadtteil Altendorf unter der Woche erst ab 15.30 Uhr betreten. Das Unternehmen begründet das mit wiederholten Übergriffen.

An der Gesamtschule Bockmühle im Essener Stadtteil Altendorf gibt es momentan keinen Kiosk und keine Schulkantine. Wer sein Pausenbrot vergessen hat, macht sich gerne mal auf den Weg zum nahegelegenen „Penny“. Der aber hat nun Schülern unter der Woche Hausverbot erteilt – von 8 bis 15.30 Uhr.

Ein Sprecher von Rewe, zu dem der Discounter Penny gehört, begründet das Vorgehen mit Verweis auf den Ärger, den es immer wieder mit Schülergruppen gegeben habe. Schüler hätten Verpackungen aufgerissen und Mitarbeiter und Kunden angegriffen. „Rein verbale Aufforderungen haben über Wochen keinerlei Wirkung gezeigt, so dass sich die Lage für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden immer weiter verschärft hat“, sagt Rewe-Sprecher Andreas Krämer. „Das Hausverbot hat dazu geführt, die Situation deutlich zu beruhigen.“ Das Unternehmen stehe in engem Austausch mit der Schule, mit der das Vorgehen abgestimmt sei, und behalte sich vor, das Hausverbot auch wieder aufzuheben. Weitere Fälle von solch weitreichenden Hausverboten in anderen Filialen sind Krämer nicht bekannt.