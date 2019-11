Liveblog zu Fridays for Future : So laufen die Klima-Demos in NRW und der Welt

Eine Gruppe von rund 50 Teilnehmern – unter ihnen ein gutes Dutzend Kinder der Kita „Wunderwelt“, Mitglieder eines Billiardvereins und der Ortsgruppe des ADFC – hatten sich in Wermelskirchen für eine Mahnwache vor dem Rathaus versammelt. Auch der Bürgermeister Rainer Bleek kam dazu. Schüler nahmen nicht am Klimastreik teil. „Es ist schade, dass die Schüler-Bewegung in Wermelskirchen abgeebbt ist“, sagte Ilu Kirsten-Polnik, die ein Schild mit der Aufschrift „Omis for Future“ in den Händen hielt. „Ich finde es toll, dass so viele Leute gekommen sind, trotz des angekündigten schlechten Wetters.“ Noch im September gingen rund 100 Demonstranten für besseren Klimaschutz auf die Straße. (Lea Hensen)