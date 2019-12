Dritte Umweltspur in Düsseldorf : NRW-Verkehrsminister Wüst prüft Freigabe von Standstreifen für Busse

Düsseldorf Die dritte Düsseldorfer Umweltspur hat auch Folgen für den Öffentlichen Nahverkehr: Busse stehen auch immer wieder im Stau. Können sie bald auf Standstreifen der Autobahn ausweichen, um schneller voran zu kommen?

Wüst antwortete Geisel in einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, dass er die Idee des Oberbürgermeisters „grundsätzlich begrüßenswert“ finde. Wüst vespricht in dem Brief: „Ich werde Ihr Anliegen detailliert von den für die Autobahnen zuständigen Behörden, der Bezirksregierung Düsseldorf als Straßenverkehrsbehörde und dem Landesbetrieb Straßenbau als Straßenbaubehörde, prüfen lassen.“