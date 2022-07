Einsatz in Brasilien : Krefelder Chirurg im Einsatz für die Armen Brasiliens

Dr. Phan mit einem seiner kleinen Patienten, die oft Monate oder Jahre keinen Arzt sehen. Foto: © Finn Wagner/Helios Krefeld

Krefeld Zehn Tage stand Dr. Phan vom Krefelder Helios-Klinikum von morgens bis abends am OP-Tisch: Er war zu einem humanitären Einsatz im Nordosten Brasiliens, einer der ärmsten Regionen der Welt. Die Menschen dort reisen bis zu 1000 Kilometer zu einem Arzttermin. Die Region ist berüchtigt für eine gefährliche Wanze.

Zum Beispiel der sechste Finger. Es gibt Fehlbildungen, die weltweit vorkommen, aber in gut entwickelten Ländern gar nicht groß wahrgenommen werden, weil sie in Routineeingriffen beseitigt werden. Dazu gehört der sechste Finger: meist ein Anhängsel eines Fingers, eine Dublette, die die Natur nicht vorgesehen hat. Bei uns erfolgt die Operation zur Beseitigung dieses Anhängsels ab dem 3. Lebensmonat ambulant. Im Nordosten Brasiliens aber, einem der Armenhäuser der Welt, wachsen Kinder über viele Jahre mit einer solchen Anomalie auf. Ob sie je einen Arzt sehen, ist dabei unsicher. Nun war ein plastischer Chirurg vom Helios-Klinikum zu einer humanitären Aktion für 14 Tage in dieser Region und hat dort unter anderem Kinder mit einem sechsten Finger operiert. Mitgebracht hat er bewegende Geschichte über Menschen, die bis zu 1000 Kilometer anreisen, um endlich einen Chirurgen zu treffen.

Für Dr. Truong Quang Vu Phan, Chefarzt der Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie am Helios Krefeld, war es die erste Reise dieser Art. Organisator war der Verein Interplast Germany, der es sich zum Ziel gemacht hat, Menschen ohne ärztliche Versorgung zu helfen. Mit dieser Organisation machte Phan sich vor einigen Wochen auf nach Coroatá auf, einer Stadt mit 65.000 Einwohnern im Bundesstaat Maranhão im Nordosten Brasiliens.

Dr. Phan, plastischer Chirurg, untersucht in Brasilien die Hand eines kleinen Patienten. Foto: © Finn Wagner

Info Interplast Germany – Ärzte helfen in aller Welt Interplast Germany e.V. wurde 1980 durch den plastischen Chirurgen Gottfried Lemperle in Frankfurt a.M. gegründet. Vorbild war ein entsprechender Verein in den USA. Die Interplast-Germany-Mitglieder operieren Patienten plastisch-chirurgisch in Entwicklungsländern. Es geht um Menschen mit schweren Entstellungen nach Unfällen, Verbrennung oder Krieg, Kinder mit angeborenen Fehlbildungen im Gesicht und an den Händen sowie Patienten mit großen Hauttumoren oder nicht heilenden Wunden. Spenden an Interplast Germany e.V. ; Spendenkonto IBAN: DE52.5502.0500.0008.6660.00

Institut: Bank für Sozialwirtschaft; Internet

https://interplast-germany.de/

„Allein die Anreise war abenteuerlich,“ berichtet Phan, der sich für den Einsatz 14 Tage Urlaub genommen hat. „26 Stunden, vier Flüge und eine vierstündige nervenaufreibende Busfahrt. Das alles mit meinem eigenen Gepäck, aber auch jeder Menge Materialien wie Verbände, Salben, Pflaster und OP-Ausrüstung, die das Klinikum mir zur Verfügung gestellt hatte.“

Lange Schlange: Die Patienten reisen zur Behandlung aus bis zu 1000 Kilometer an. Foto: Finn Wagner

In einem Krankenhaus im Landesinneren, das nur für die humanitären Einsätze in Betrieb genommen wird, warteten bei seiner Ankunft bereits die ersten Patienten, die bis zu 1.000 Kilometer zurückgelegt hatten, um hier behandelt zu werden. Gemeinsam mit vier Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen sowie einem Team aus Anästhesisten und Pflegern wurden die Patienten untersucht und ein OP-Plan für zehn Tage aufgestellt.

Besprechung des Tages und von einzelnen Fällen: Ein internationales Team aus Ärzten und Fachkräften betreute die Patienten in Brasilien. Foto: © Finn Wagner/Helios Krefeld

„Die jüngsten Patienten waren wenige Monate alt, die ältesten um die 80 Jahre. Die meisten Kinder litten unter Fehlbildungen der Hände oder Finger, hatten eine Mund-Kiefer-Gaumen-Spalte oder starke Verbrennungen an Händen oder Füßen. Bei den älteren Patienten gab es vor allem Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium zu behandeln,“ so der Krefelder Chirurg. Fehlbildungen an Fingern und Füßen kommen in Brasilien nicht häufiger vor als anderswo in der Welt – nur werden sie im Nordosten des Landes unzureichend oder gar nicht behandelt.

Fröhliche Begegnung mit kleinen Patienten – für den Krefelder Chirurgen Dr. Phan ein Grund, solche Einsätze zu wiederholen. Foto: © Finn Wagner/Helios Krefeld

Die erwähnten Verbrennungen gehen meist auch auf die Armut zurück: Viele Menschen kochen dort am offenen Feuer; oft sind die Mütter sehr jung und unerfahren; und so kommt es zu Unfällen mit Kindern, die ins Feuer fallen.

Die Armut im Nordosten dieses Landes ist legendär. Brasilien ist eigentlich reich an Bodenschätzen, doch politische Misswirtschaft, Korruption und eine oligarchische Machtverteilung bringen vielen Menschen nackte Not und bittere Armut. Ein Beispiel: Im Nordosten Brasiliens grassiert bei der Landbevölkerung die gefährliche Chaga-Krankheit, die durch den Biss der Vinchuca-Wanze verbreitet wird. Eine typische Krankheit der Armen, denn die Wanzen leben gern in den Strohdächern der Arme-Leute-Hütten. Der Kampf gegen die Wanze ist einfach: Man muss den Leuten nur ein Leben in Häusern mit festen Dächern ermöglichen – unter anderem engagiert sich die deutsche katholische Kirche an entsprechenden Hilfsprogrammen.

Zurück zu Dr. Phan aus Krefeld. Knapp zehn Tage operierte er mit seinem Kollegen von morgens bis abends, um möglichst vielen Brasilianern zu helfen. „Die Zusammenarbeit im internationalen Team funktionierte reibungslos, das Miteinander war sehr harmonisch, ebenfalls keine Selbstverständlichkeit“, berichtet er. Das Team war in einer Unterkunft direkt neben dem Krankenhaus untergebracht. „In der Hängematte auf der Veranda – so sah der brasilianische Feierabend aus“, schmunzelt Phan.