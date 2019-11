Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck : „Missbrauch wurde von Kirche lange bagatellisiert“

Essen Nach dem jüngsten Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche will Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck alle Priester im Bistum noch einmal überprüfen lassen.

Dass trotz zweimaliger Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs ein Priester in einer Gemeinde in Wattenscheid seelsorgerlich tätig war, beweise den „unverantwortlichen Umgang mit Missbrauchstätern in den eigenen Reihen“, sagte Overbeck der in Essen erscheinenden „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (Bezahlinhalt). Ein wissenschaftliches Institut in München sei nun beauftragt worden, sämtliche Personalakten des Bistums erneut zu durchleuchten.