Blockaden und Bengalos zu Ostern : 38 Polizeieinsätze wegen Hochzeitsfeiern in NRW

Düsseldord Am langen Wochenende wurden in NRW 38 Fälle von ausufernden Hochzeitsfeiern gemeldet. Dort gab es Pyrotechnik, Beleidigungen und eine Autoblockade auf der A52 bei Gladbeck.

Laut Polizei Recklinghausen fuhr die Kolonne im Fall Gladbeck von der A52 auf die Bundesstraße 224 ab - und wurde nicht mehr gesehen. So blieb es in diesem wie in vielen anderen Fällen bei Zeugenaussagen. Denn als die Polizei anrückte, war schon alles vorbei. So stehen auf der Liste des Innenministeriums wesentlich mehr Einsätze als Anzeigen. So meldeten Anwohner gleich an einigen Einsatzorten in Duisburg Knallgeräusche und Lärmbelästigungen. In Langenfeld blockierten laut Polizei 25 Autos eine Kreuzung, in Witten waren es fünf Wagen.