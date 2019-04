Schwerer Unfall auf der A61 : Lkw-Fahrer übersieht Stauende – Autofahrer stirbt

Meckenheim Ein Lastwagenfahrer hat einen tödlichen Unfall auf der Bundesautobahn 61 verursacht. Er fuhr mit seinem Sattelzug ungebremst auf ein Stauende auf. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Ein Mann starb.

Der 50-jährige Lastwagenfahrer übersah nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag auf der A 61 in Fahrtrichtung Venlo kurz vor dem Autobahnkreuz Meckenheim einen Stau, der Sattelzug krachte in einen Opel. Der wurde auf einen BMW geschoben. Durch die Wucht wurde der BMW unter das Heck eines weiteren Lkw gedrückt, der Fahrer starb. Über sein Alter war zunächst nichts bekannt.