Korte Klippe in Essen : Feuerwehr löscht riesigen Waldbrand am Baldeneysee

Essen In Essen stand am Dienstagmorgen ein großes Waldstück oberhalb des Baldeneysees in Flammen. Inzwischen hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Um kurz vor 6 Uhr am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr alarmiert. Unterhalb der bekannten Aussichtsplattform Korte Klippe standen rund 10.000 Quadratmeter Wald in Brand. Die Löscharbeiten gestalteten sich anfangs schwierig. „Das Gelände dort ist sehr steil und daher für die Einsatzkräfte schwer zugänglich“, beschrieb Mike Filzen von der Essener Feuerwehr die Situation vor Ort.

Inzwischen hat die Feuerwehr den Brand aber unter Kontrolle. Die Polizei ist zwischenzeitlich mit einem Hubschrauber über das Gelände am Schellenberger Wald geflogen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Auch die angrenzenden Häuser mussten nicht evakuiert werden.

Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

(siev)