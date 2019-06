Kommentar : Das zu lange Warten auf den „Lappen“

Meinung Düsseldorf Lange Wartezeiten für die Führerscheinprüfung verärgern Fahrlehrer und ihre Schüler. Das ist verständlich, findet unser Autor Christian Schwerdtfeger. Besorgniserregend sei dagegen, dass Probleme dem TÜV schon länger bekannt waren aber nicht behoben wurden.

Die Misere passt allerdings irgendwie ins Bild. Man kann den Eindruck gewinnen, dass der Schuh überall dort drückt, wo es um die Themen Verkehr, Autos und Infrastruktur geht. So gibt es aufgrund von Personalmangel oder technischen Problemen regelmäßig große Probleme in den Zulassungsstellen, so dass Halter teilweise Stunden anstehen müssen, um ihre neuen Fahrzeuge anzumelden. Dann sind die Straßen und Brücken im Land zum Teil so marode, dass NRW als Industrie- und Wirtschaftsstandort gefährdet ist; unzählige Baustellen bremsen den Verkehr auf den Autobahnen aus. Hinzu kommen die Diskussionen rund um den Diesel.