50.000 Euro Haushaltsmittel : Ortsentwicklungskonzept für Vorst ist beschlossen

Vorst Im jüngsten Bau- und Planungsausschuss ist ein von CDU und Grünen gemeinsam eingebrachter Antrag zur Erstellung eines Ortsteilentwicklungskonzeptes für Vorst beschlossen worden.

In dem Kaarster Ortsteil Vorst gibt es viele Potenzialflächen, die in den kommenden 15 bis 20 Jahren bebaut werden können und vermutlich auch werden. 80 Prozent aller Baulandreserven der Stadt Kaarst liegen in Vorst. In der Vergangenheit habe die Politik laut Gaumitz immer den Fehler gemacht, erst zu bauen und dann den Verkehr zu betrachten. Das soll und muss sich künftig ändern. „In Vorst stehen an jeder Kita und an jeder OGS Container, das ist keine gute Entwicklungspolitik“, so Gaumitz. In den vergangenen Jahren sind viele Kitas in Vorst entstanden, ein Kinderarzt aber fehlt dort. Das Ortsentwicklungskonzept sei daher auch über die Parteigrenzen hinweg ein Konsens.