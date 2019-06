Schüler in England ins Koma geprügelt : Das sagt der Bruder des schwer verletzten Mönchengladbachers

Mönchengladbach Der 17-jährige Daniel E. aus Mönchengladbach ist vergangene Woche in Canterbury in Südengland von mehreren Jugendlichen verprügelt worden. Der Schüler liegt im Koma und schwebt in Lebensgefahr. Nun spricht sein Bruder über den tragischen Vorfall.

„Es war schwer die ersten Tage“, sagt Bassam E. im Interview mit RTL. Seine Augen sind verweint, er sieht müde und erschöpft aus. Der 22-Jährige ist der Bruder des 17 Jahre alten Daniel E. Zuerst habe der Arzt gesagt, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit von Daniel bei nur 30 Prozent liege. „Das war für uns ein Stich ins Herz“, sagt Bassam E. Die Diagnose des Arztes habe sich am Dienstag jedoch geändert: Es sehe besser aus für Daniel, dennoch schwebe er weiterhin in Lebensgefahr.

Der 17-jährige Schüler aus Mönchengladbach liegt derzeit in einem Krankenhaus in London auf der Intensivstation im künstlichen Koma. Die Ärzte versuchten laut seinem Bruder ihn aufzuwecken – doch welche Folgeschäden bleiben, sei derzeit unklar. Bassam E. holt tief Luft und macht eine kurze Pause. „Wir müssen abwarten“, sagt er.

Nach der Prügel-Attacke wurde Daniel E. mit schweren Kopfverletzungen in ein Londoner Krankenhaus geflogen, wo er notoperiert werden musste. Seine Mutter reiste am Wochenende zu ihrem Sohn. Weil sie nicht EU-Bürgerin ist, hatte es zunächst Probleme mit einem Einreise-Visum gegeben.

„Am wichtigsten ist einfach, dass jemand bei ihm ist“, sagt Daniels Bruder Bassam E. dem Sender RTL. Mit der Mutter sind auch die beiden älteren Brüder nach London gereist. „Ich hoffe, Daniel wird es bald besser gehen“, sagt E. „Wir können einfach nur beten und hoffen, dass er bald wieder hier sitzt, wir wieder lachen und Spaß haben.“

(mba)