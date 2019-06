Luxus-Oldtimer an „geheimem Ort“ : Ferrari-Dieb weiterhin auf der Flucht - Polizei ist optimistisch

Düsseldorf Vor rund einem Monat ist in Düsseldorf ein zwei Millionen Euro teurer Ferrari gestohlen worden. Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden - die Polizei ist dennoch zuversichtlich, ihn festzunehmen.

Der Diebstahl hatte in NRW für Aufsehen gesorgt: Ein extrem seltener Ferrari 288 GTO aus Düsseldorf war am 13. Mai während einer Probefahrt gestohlen worden. Von dem knallroten Luxus-Auto gibt es weltweit weniger als 300 Modelle, sein Wert wird auf mehr als zwei Millionen Euro geschätzt.

Bereits am Folgetag war der Ferrari in einer Garage in Grevenbroich entdeckt worden. Anwohner waren durch die Motorengeräusche darauf aufmerksam geworden. Nach Angaben von Augenzeugen soll sich der Dieb schwer getan haben, den Rennwagen in der Garage zu parken. Vor Ort wurde der Wagen von der Polizei auf Fingerabdrücke, DNA- und Faserspuren untersucht.