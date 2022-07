Bundespolizei Helfer in der Not : Schwangeres Diebstahlsopfer ohne Schuhe in Hamm gestrandet

Bundespolizei Helfer in der Not

In einem ICE von Berlin nach Köln ist einer Reisenden am frühen Montagmorgen ein Trolley mit einem teuren Laptop darin gestohlen worden. Die Frau auf Socken bat die Bundespolizei um Hilfe.

Beim Halt im Hauptbahnhof Hamm nahm ein bislang unbekannter Täter den Trolley der Reisenden an sich und flüchtete aus dem Zug. Die schwangere Frau nahm auf Socken die Verfolgung auf. Im zu dieser Zeit belebten Haupttunnel verlor sie den Tatverdächtigen aus den Augen, so dass der unerkannt entkam. Damit nicht genug: Zwischenzeitlich war der ICE mit ihrem restlichen Gepäck in Richtung Köln abgefahren.

Die in Frankreich lebende Frau wandte sich hilfesuchend an die Bundespolizei. Noch vor der Anzeigenaufnahme nahmen Bundespolizisten den Kontakt zum Zugpersonal auf, um das Reisegepäck der Frau zu sichern. Das Zugpersonal übergab das Gepäck an die Bundespolizei in Köln. Da sich im Gepäck auch Fahrkarte, Handy und Ausweis der Frau befanden, gestattete der Zugchef des nächsten ICE der Schwangeren die Weiterfahrt nach Köln, wo sie ihr Gepäck entgegennehmen konnte. Der Schaden des Diebstahls beträgt rund 5.000 Euro. Von dem bislang unbekannten Täter wurden Videobilder gesichert