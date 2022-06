Neun Monate nach der Tat : 25-Jährige in Hamm erstochen – 13 Jahre Haft

Dortmund Auf dem Heimweg von einer Disco trifft eine junge Frau aus Hamm nachts ihren Mörder. Jetzt hat das Dortmunder Schwurgericht das Urteil gesprochen.

Neun Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 25-jährigen Frau in einem Park neben dem Oberlandesgericht Hamm hat das Dortmunder Schwurgericht das Urteil gesprochen. Der 28 Jahre alte Angeklagte wurde am Mittwoch wegen Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt. Gleichzeitig ordneten die Richter aber auch die zeitlich unbefristete Unterbringung des Mannes in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik an. Diese wird zunächst vollzogen und kann theoretisch auch deutlich länger dauern als 13 Jahre.