117,2 Prozent : Umsätze im Gastgewerbe in NRW ziehen wieder an

Umsätze im Gastgewerbe in NRW ziehen wieder an

Düsseldorf Auch die Beschäftigtenzahl im Gastgewerbe war im Mai 2022 um 26,8 Prozent höher als im Mai 2021. Für die ersten fünf Monate dieses Jahres ermittelten die Statistiker für das Gastgewerbe in NRW ein reales Umsatzplus von 110,4 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Das Gastgewerbe in Nordrhein-Westfalen scheint sich von den Auswirkungen der Corona-Krise zu erholen, kann allerdings noch nicht an die Umsätze aus der Zeit vor der Pandemie anschließen. So waren die Umsätze der Branche im Mai 2022 real - also unter Berücksichtigung der Preisentwicklung - um 117,2 Prozent höher als im Mai 2021, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag in Düsseldorf erklärte. Der Umsatz lag hingegen 13,6 Prozent unter dem Wert aus dem Mai 2019. Absolute Zahlen lagen dem Landesamt nicht vor.