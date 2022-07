Unter anderem RE 49 und RB 32 betroffen : Viele Krankheitsfälle - mehrere Bahnlinien in NRW fallen aus

Mehrere Bahnlinien in NRW sind von Zugausfällen betroffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Züge des RE 49 zwischen Wesel und Wuppertal fallen demnach bis 7. August aus. Gleiches gilt an Wochentagen für die RB 32 zwischen Dortmund und Duisburg, an Wochenenden gibt es hier noch einen Zwei-Stunden-Takt. Fahrgäste sollten in der Zeit auf andere Linien ausweichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Krankheitsfälle bei den Mitarbeitern sorgen bei der Bahn weiter für viele Ausfälle in Nordrhein-Westfalen. „Aufgrund der derzeit angespannten Personallage durch einen hohen Krankenstand bei unseren Triebfahrzeugführer:innen“ fielen eine Regionalexpress- und eine Regionalbahn-Linie für fast drei Wochen aus, teilte DB Regio NRW mit. Am Dienstag fuhren wegen kurzfristiger Personalausfälle auch auf vielen weiteren Linien keine Züge.

Züge des RE 49 zwischen Wesel und Wuppertal fallen demnach bis 7. August aus. Gleiches gilt an Wochentagen für die RB 32 zwischen Dortmund und Duisburg, an Wochenenden gibt es hier noch einen Zwei-Stunden-Takt. Fahrgäste sollten in der Zeit auf andere Linien ausweichen, empfahl die Bahn.

Wegen eines unbesetzten Stellwerks fallen bis Sonntag Züge der RB 71 zwischen Lübbecke und Rahden nördlich von Bielefeld aus. Bereits seit Ende Mai fährt die S-Bahn-Linie 6 zwischen Köln-Mülheim und Köln-Wörringen nicht, der Ausfall dauert noch bis 5. August.

Aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung von Personal kam es laut DB Regio NRW auf der Linie RB 54 am Dienstagvormittag zu Komplettausfällen. Auch auf den Linien RE 16, RB 46, RB 50 und RB 91 fuhren wegen kurzfristiger Ausfälle für mehrere Stunden keine Züge.

Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur Anfang Juli hatte ergeben, dass mehrere Verkehrsunternehmen in NRW mit Personalausfällen zu kämpfen haben. Grund dafür sind unter anderem Corona-Erkrankungen und die folgende Quarantänezeit der Mitarbeiter, die zudem in die Sommerferien fallen, in der traditionell viel Urlaub genommen wird.



(kag/dpa)