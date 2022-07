Einsatz in Essen : 22-Jähriger greift Ex-Partnerin und ihre Familie an - drei Verletzte

22-Jähriger greift Ex-Partnerin und ihre Familie an - drei Verletzte

Einsatz in Essen

Ein 22-Jähriger hat in Essen seine Ex-Freundin und deren Familie angegriffen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Essen Ein 22-Jähriger hat in Essen seine Ex-Partnerin und ihre Familie nach einem Streit mit einem Messer angegriffen. Die 27-Jährige und ihre Schwestern kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein 22-jähriger suchte am Montagabend seine Ex-Partnerin in deren Wohnung auf und geriet in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Alamiert von dem lauten Streit kamen die Eltern und zwei Schwestern der 27-Jährigen hinzu, die im gleichen Haus wohnen.