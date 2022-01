Angst vor Corona-Infektion : Schülerin aus Hagen besteht trotz Kälte auf Unterricht im Freien

Hagen Aus Angst sich mit Corona zu infizieren, möchte eine Schülerin aus Hagen draußen unterrichtet werden. Nun soll es einen Kompromiss geben. Die 13-Jährige ist Risikopatientin.

Im Fall einer Schülerin in Hagen, die aus Angst vor einer Corona-Infektion seit Wochenbeginn trotz Kälte auf Unterricht auf dem Schulhof besteht, zeichnet sich ein Kompromiss ab. Das sagte ein Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg am Donnerstag auf dpa-Anfrage nach einem Austausch mit der Leitung der Realschule. Die 13-Jährige solle nun in einem separaten Raum innerhalb des Schulgebäudes online am Unterricht teilnehmen. Man habe durchaus auch Verständnis für die Sorgen des Kindes, es handele sich um eine „gewisse Spagat-Situation.“