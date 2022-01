Corona-Regeln in Solingen : Geboosterte brauchen auch bei städtischen Veranstaltungen keinen Test mehr

Ein Schild in einem Schaufenster in der Fußgängerzone der Düsseldorfer Straße weist auf die 2G-Regel im Einzelhandel hin. Foto: Peter Meuter

Solingen Solingen setzt die neuen Corona-Regeln in NRW um. Ab Donnerstag wird 2G-Plus ausgeweitet. Geboosterte können auf einen Test verzichten, auch bei städtischen Veranstaltungen.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen und der als ansteckender geltenden Omikron-Variante des Coronavirus greifen ab Donnerstag schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Nachdem Bund und Länder sich in der Vorwoche auf die Anpassung der Regeln geeinigt hatten, gab die NRW-Landesregierung am Dienstag die aktualisierte Coronaschutzverordnung heraus. Die setze die Stadt Solingen genau um, wie ein Sprecher der Stadt erklärt. „Deswegen gibt es zunächst keine neue Allgemeinverfügung der Stadt Solingen“, so der Sprecher. Stattdessen übernehme die Stadt die Regeln, die in der Verordnung vorgeschrieben sind. Zusätzlich werde die 2G-Plus-Regelung für städtische Veranstaltungen angepasst.