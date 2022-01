Hohe Infektionszahlen : Labore warnen vor Engpässen bei PCR-Tests

Eine Labormitarbeiterin analysiert einen Corona-Test. (Archiv) Foto: dpa/Daniel Karmann

Berlin Angesichts der hochinfektiösen Omikron-Variante steigt der Druck auf die Labore, die Corona-Tests durchführen. Die PCR-Kapazitäten könnten knapp werden. Andere Experten haben Bedenken beim Quarantäne-Freitesten mit Antigentests.

Die Medizinlabore in Deutschland haben eine Priorisierung bei PCR-Coronatests angemahnt. „Die hohen Infektionszahlen gehen mit vielen Tests einher. Weil derzeit kaum priorisiert wird bei PCR-Tests, stoßen die Labore in Deutschland zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen“, sagte der Vorsitzender der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM), Michael Müller. Das sei für Einrichtungen wie Krankenhäuser oder erkrankte Menschen kritisch: „Daher ist es zwingend, dass insbesondere die Arztpraxen und Testzentren dazu angehalten werden, sich an der Nationalen Teststrategie auszurichten und bei knappen Kapazitäten die PCR-Tests entsprechend der dortigen Empfehlungen zu priorisieren“, sagte Müller.

Andere Experten hatten zuvor einen fokus auf PCR-Tests gefordert, wenn es um das Freitesten aus der Quarantäne geht. Wegen Zweifeln an der Zuverlässigkeit von Schnelltests hatte sich der Berufsverbandes Deutscher Laborärzte zuvor dafür stark gemacht, hier ausschließlich auf PCR-Tests zu setzen. „Ein Freitesten nur mit Antigentest, das geht nicht“, sagte Verbandschef Andreas Bobrowski der Deutschen Presse-Agentur. Trotz der Bedenken will die Bundesregierung an der Möglichkeit festhalten, eine Corona-Quarantäne auch mit einem negativen Antigen-Schnelltest zu beenden. Speziell am Ende einer Infektion seien die Antigentests auch bei Omikron „sehr sensitiv“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Berlin. Regierungssprecher Steffen Hebestreit wandte sich darüber hinaus gegen das Argument, die Laborkapazitäten für PCR-Tests würden derzeit nicht ausgeschöpft. Angesichts steigender Infektionszahlen sei in den kommenden Tagen auch eine höhere Auslastung der Labore zu erwarten, erklärte Hebestreit. Aus seiner Sicht wäre es deshalb „fahrlässig“, die Nachfrage ohne erkennbaren Nutzen zu erhöhen.

Auch der ALM-Vorsitzende Müller sagte: „Dass man sich bald aus der Quarantäne freitesten lassen kann, wird unweigerlich zu einem Mehraufwand der Labore führen.“ Er übte jedoch Kritik am Vorgehen der Bundesregierung: „Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung und die Länder an uns herangetreten wären mit Prognosen, auf wie viel mehr Tests wir uns einstellen müssen. Die Labore werden dem Ansturm nun weitgehend unvorbereitet begegnen müssen“, so Müller.

Das NRW-Gesundheitsministerium gibt sich noch gelassen. Ein Sprecher erklärte, dass nach Angabe der Labore eine PCR-Kapazität von rund 800.000 PCR-Tests pro Woche bestehe. In der ersten Woche des neuen Jahre seien rund 57 Prozent PCR-Kapazitäten frei gewesen. „Es wird damit gerechnet, dass durch die wieder beginnenden Schultestungen die Zahl der PCR-Tests vermutlich diese Woche weiter ansteigen werden. Vor den Ferien, also im November und Dezember, lag die Auslastung der PCR-Kapazitäten in Spitzenzeiten bei bis zu 500.000 PCR-Tests pro Woche und damit auch nicht am Rande der Auslastung.“ Dennoch beobachte das Ministerium die Entwicklung genau, so der Sprecher.