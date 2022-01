Wüst ruft zu Vorsicht bei Corona-Demos auf : „Passen Sie auf, mit wem Sie spazieren gehen“

Düsseldorf Immer wieder sind Corona-„Spaziergänger“ in Deutschland unterwegs. Meist besteht diese Gruppe aus Verschwörungstheoretikern, Verfassungsfeinden und Rassisten. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst spricht eine Warnung aus.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Menschen aufgefordert, sich bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen nicht „vor den Karren“ von Verschwörungstheoretikern, Verfassungsfeinden und Rassisten spannen zu lassen. In NRW habe es in den vergangenen vier Wochen rund 700 solcher Versammlungen mit rund 100.000 Teilnehmern gegeben, sagte Wüst am Donnerstag vor Journalisten in Düsseldorf. Das Phänomen der sogenannten Spaziergänge sei in Stadt und Land zu beobachten.