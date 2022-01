Vorher und nachher : Ein halbes Jahr nach der Flut – so sieht es in Hagen jetzt aus

Foto: dpa/Alex Talash 8 Bilder So sieht Hagen ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe aus

Hagen Ein Fotograf hat sich die Orte der Zerstörung in Hagen ein halbes Jahr später wieder angesehen. An einigen Orten ist von den Flutschäden schon nichts mehr zu sehen, an anderen wird noch gearbeitet.

Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat in Hagen wie auch in anderen Städten in NRW große Schäden angerichtet. Straßenzüge waren überflutet, nach dem Wasser blieben Geröll und Schutt zurück.

Fotos von denselben Orten zeigen den direkten Vergleich: Eingestürzte Wände sind wiederhergestellt, Straßen wieder frei. Der direkte Vorher-/Nachher-Vergleich zeigt gut, wie zerstörerisch das Hochwasser war.

(chal)