Pandemie in Remscheid : Nächstes Corona-Todesopfer – Quarantäne wird verkürzt

Remscheid Es hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie gegeben. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, ist eine 89-jährige Remscheiderin mit der Corona-Infektion gestorben.

Die Krankenhäuser melden 17 Covid-19-erkrankte Personen als sogenannte Hospitalisierungsfälle. Zwei Patienten sind auf der Intensivstation, eine Person wird beatmet. Es befinden sich aktuell 712 Remscheiderinnen und Remscheider in angeordneter Quarantäne. Zudem müssen die Kinder der Koalabär-Gruppe der städt. Kita Arnoldstraße, die am 7. Januar die Einrichtung besucht haben, in Quarantäne. Die Inzidenz steigt weiter und liegt nun bei 451,1 (Land NRW 395,7).

Die neue Verordnung sieht eine Erweiterung bei der 2G plus-Regelung auf gastronomische Betriebe vor. Neu ist auch eine Erweiterung der Maskenpflicht. In Frisörsalons sind nun FFP2-Masken zu tragen. Und wer draußen in einer Schlange wartet oder an einer zugangsfreien Veranstaltung oder Versammlung teilnimmt, muss wieder eine medizinische Maske tragen. Überall dort, wo ein negativer Test erforderlich ist (3G und 2G plus), ist nun auch eine Vor-Ort-Testung möglich, etwa beim Sport. Der Selbsttest muss aber vor Ort unter Aufsicht einer fachkundigen, geschulten oder unterwiesenen Person erfolgen. Für alle Bereiche, in denen 2G plus gilt, entfällt künftig die zusätzliche Testpflicht für Personen, die „geboostert“ sind oder bei denen innerhalb der letzten drei Monate trotz vollständiger Immunisierung eine Infektion mit PCR-Test nachgewiesen wurde.