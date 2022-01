Nach Flut-Katastrophe : Mehr Unternehmen in NRW beantragen Aufbauhilfe

Düsseldorf 4500 Beratungsgespräche gab es in den vergangenen Wochen zwischen dem Land NRW und von der Flut geschädigten Unternehmen. Viele haben bereits Soforthilfe bekommen – jetzt steht der Wiederaufbau im Mittelpunkt.

Für flutgeschädigte Betriebe in Nordrhein-Westfalen sind bislang Fördermittel von Bund und Land in Höhe von rund 81 Millionen Euro bewilligt worden. An 7000 Unternehmen seien Soforthilfen ausgezahlt worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Nun rücke der Wiederaufbau in den Mittelpunkt. „4500 Beratungsgespräche haben die Kammern in den vergangenen Wochen geführt“, erklärte Landes-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch in einer Bilanz ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe.