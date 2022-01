In Regionalbahn nach Roisdorf : Mann schlägt Zugbegleiterin - mutige Passagiere schreiten ein

Roisdorf Ein 23 Jahre alter Mann hat im Zug nach Roisdorf erst die Zugbegleiterin ins Gesicht geschlagen und danach auch einschreitende Passagiere angegriffen. Zuvor war er während der Fahrkartenkontrolle auf die Toilette geflüchtet.

Mutige Passagiere haben in einer Regionalbahn nach Roisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) eine Zugbegleiterin nach dem Angriff eines mutmaßlichen Schwarzfahrers beschützt. Der 23-Jährige hatte der Frau unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, nachdem er zuvor vor einer Fahrkartenkontrolle auf die Toilette geflüchtet war, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die 46 Jahre alte Frau sei durch den Faustschlag am späten Dienstagabend gegen eine Wand geprallt und zu Boden gefallen. Später musste sie am Bahnhof Roisdorf medizinisch versorgt werden.