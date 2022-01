Zeugen im Kreis Düren gesucht : Diebe stehlen 300 Kilogramm schweren Tresor aus Wohnhaus

Niederzier Einbrecher im Kreis Düren haben sich vom Gewicht eines Tresors nicht abhalten lassen. Sie sind nach aktuellem Ermittlungsstand durch ein Fenster eingedrungen und haben den Tresor durch dieses auch hinausgewuchtet.

Schwere Beute: Diebe sind in Niederzier (Kreis Düren) in das Wohnhaus einer 67-Jährigen eingebrochen und haben einen 300 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Darin habe sich ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck befunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau war während des Einbruchs nicht zu Hause.