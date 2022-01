Feuer in der Altstadt : Ein Toter nach Brand in Bonner Mehrfamilienhaus

Ein Toter nach Brand in Bonner Mehrfamilienhaus

Feuer in der Altstadt

Bonn Obwohl der Brand in der Bonner Altstadt schnell gelöscht werden konnte, hat die Feuerwehr im Anschluss im Gebäude einen Mann tot aufgefunden. Die Todesursache wird noch ermittelt.

Bei einem Brand in der Bonner Altstadt haben die Einsatzkräfte einen Mann tot geborgen. Die Feuerwehr konnte das Feuer in dem Mehrfamilienhaus am Mittwochmorgen schnell löschen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.