Evakuierung nach Bombenfund : Blindgänger-Entschärfung in Essen - A52 wird kurzzeitig gesperrt

Essen Die A52 in Essen wird wegen der Entschärfung eines Bombenblindgängers noch am Montagnachmittag kurzzeitig gesperrt. Die Evakuierung läuft, eine Schule ist betroffen.

In Fahrtrichtung Dortmund kann die Strecke ab Essen-Süd bis zur Auffahrt auf die A40 nicht befahren werden. Am Autobahndreieck Essen-Ost wird die Auffahrt auf die A52 in Richtung Düsseldorf gesperrt. Die Auffahrt Essen-Bergerhausen in Fahrtrichtung Düsseldorf bleibt frei, wie die Stadt Essen mitteilte. Der Bus- und Bahnverkehr ist von der Entschärfung nicht betroffen.