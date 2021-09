Unfall in Schmallenberg : 84-Jähriger fährt in Menschengruppe - Ursache unklar

Einsatzkräfte stehen am Unfallort in Schmallenberg vor dem Autor, das in die Menschengruppe fuhr. Foto: dpa/Marcel Groß

Schmallenberg Ein Autofahrer ist am Sonntagabend an einem Hotel im Hochsauerlandkreis in eine Menschengruppe gefahren. Die Ermittlungen zur Unfallursache weiter an. Sechs Menschen wurden verletzt.

Der 84 Jahre alte Mann war am Sonntag in eine mit mehreren Gästen besetzte Sitzgruppe der Außengastronomie des Hotels in Schmallenberg-Jagdhaus gefahren. Sechs Menschen wurden verletzt, keiner schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der 84-Jährige musste im Anschluss daran Blutproben abgeben, berichtete der Sprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Senior zum Einchecken auf dem Hof halten, als sein Wagen plötzlich beschleunigte.

Dabei wurde er schwer und seine gleichaltrige Mitfahrerin leicht verletzt. Auch die vier betroffenen Gäste im Alter zwischen 55 und 73 erlitten teils schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte einige von ihnen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Fahrers, hieß es am Montag.

(top/dpa)