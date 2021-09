A2 bei Bielefeld : Betrunkener fährt mit E-Bike über die Autobahn

Bielefeld Ein Betrunkener ist mit einem mutmaßlich gestohlenen E-Bike über die Autobahn 2 bei Bielefeld gefahren. Der 52-Jährige war bereits gestürzt, als die Polizei ihn fand.

Mehrere Anrufer hätten den Fahrradfahrer am Samstag auf seiner Fahrt von Vlotho in Richtung Hannover gesehen und gemeldet, dass dieser bereits zu Fall gekommen sei, erklärte die Bielefelder Polizei am Montag. Die Beamten hätten den 52-Jährigen aus Minden kurz darauf auf der Weserflutbrücke entdeckt, wo er sich auf der Leitplanke abgestützt habe.