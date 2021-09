A3 bei Köln : Erschöpfte Pferde nach 19 Stunden Fahrt aus Transporter gerettet

Köln Ohne Wasser, ungesichert und dicht gedrängt: So haben 14 Pferde die Fahrt eines illegalen Tierstransports von Spanien Richtung Niederlande verbracht. Die Polizei befreite die völlig erschöpften Tiere nach 19 Stunden im Lastwagen.

Maut-Kontrolleure des Bundesamtes für Güterverkehr haben am Freitagmorgen auf dem Rastplatz Sülztal an der A3 den Pferdetransport aus dem spanischen Valencia in die Niederlande beendet und die Polizei gerufen. In dem spanischen Laster sowie im Anhänger standen - dicht gedrängt, gegen Umfallen nicht gesichert und ohne Tränke - 14 erschöpfte Pferde, berichtet die Polizei am Montag. Mitarbeiter des Kreisveterinäramts beschlagnahmten die Tiere und brachten sie auf einem Pferdehof unter, wo sie tierärztlich versorgt wurden.