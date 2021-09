41 Personen untergebracht : Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in Solinger Klinik isoliert

IN NRW können Menschen, die eine Quarantäne verweigern, in einer Solinger Klinik untergebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Solingen Corona-Infizierte, die sich einer verordneten Quarantäne widersetzen, können in Nordrhein-Westfalen zwangsweise im Krankenhaus Bethanien in Solingen isoliert werden. Derzeit sind dort 41 von ihnen untergebracht.

Die Einrichtung steht zu diesem Zwecke bereits seit Mai 2020 zur Verfügung, wie das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Montag auf Anfrage in Düsseldorf bestätigte. Darüber hinaus seien ansteckungsverdächtige Kontaktpersonen, die sich nicht an ihre Quarantäne-Auflagen halten, laut Infektionsschutzgesetz von den Kommunen in geeigneten, gegebenenfalls ebenfalls abgeschlossenen Einrichtungen unterzubringen.