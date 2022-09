Durch geringere Heizungstemperaturen : Hochschulen in NRW wollen mindestens 20 Prozent Gas einsparen

Düsseldorf Die nordrhein-westfälischen Hochschulen wollen als Reaktion auf die Energiekrise mindestens 20 Prozent Gas einsparen. Ein Ziel sei es, die Auswirkungen für die Studierenden so gering wie möglich zu halten.

Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wollen ohne drastische Einschränkungen in Lehre und Forschung mindestens 20 Prozent Gas einsparen. „Es ist das klare gemeinsame Ziel von Land und Hochschulen, dass die Hochschulen geöffnet bleiben können und dass das Wintersemester ein Präsenzsemester wird“, sagte am Dienstag NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) in Düsseldorf.