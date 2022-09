Wegen Verkehrskontrolle : Auto auf Flucht vor Polizei in Meckenheim vor Hauswand gefahren

Auto auf Flucht vor Polizei in Meckenheim vor Hauswand gefahren

Meckenheim Zwei Personen sind auf der Flucht vor der Polizei mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand gefahren. Der Eingang des Hauses wurde vollständig zerstört.

Auf der Flucht vor der Polizei sind zwei Menschen mit ihrem Auto gegen einen Hauseingang in Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) gefahren. Der 22-jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin flohen in der Nacht auf Dienstag vor einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz, wie ein Sprecher der Polizei Bonn sagte. Die Polizisten verfolgten das Auto, brachen die Verfolgungsjagd aber kurz vor Meckenheim ab.