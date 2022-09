Studium in Mönchengladbach : Wo die Gegenspieler der Internet-Kriminellen ausgebildet werden

Bei der Eröffnung des Cyber Management Campus schilderte Professorin Gudrun Stockmanns den geladenen Gästen, wie gut der Studiengang ankommt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Seit 2020 werden in dem neuen Studiengang Cyber Security an den Hochschulen in Mönchengladbach und Bonn IT-Spezialisten ausgebildet, die Unternehmen, Kommunen und der Polizei helfen, Angriffe aus dem Digitalen abzuwehren oder aufzuklären. Die offizielle Eröffnung wurde wegen der Pandemie erst jetzt gefeiert.