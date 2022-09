Höhe Rastplatz Exterheide : Brand verursacht Stau auf Autobahn 1 bei Münster

Münster Ein Feuer auf der A1 in Richtung Dortmund hat am Dienstagmorgen (27. September) für einen Stau gesorgt. Die Brandursache ist noch unklar.

Wegen eines Feuers auf der Autobahn 1 auf Höhe des Rastplatzes Exterheide ist es am frühen Dienstag in Fahrtrichtung Dortmund zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Die Feuerwehr ist vor Ort, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Wie lange die Löscharbeiten dauern, war am Dienstagmorgen zunächst nicht abzuschätzen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten mit stockendem Verkehr und Verzögerungen rechnen. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.