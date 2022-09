Auf Raststätte bei Köln : Mehrere tausend Liter Benzin abgezapft – mutmaßliche Tankdiebe scheitern an Tankwart

Köln An einem aufmerksamen Tankwart scheiterten zwei mutmaßliche Tankdiebe an einer Raststätte bei Köln.

Mit einem großangelegten Tankbetrug mittels Extratanks in Kleintransportern sind zwei Männer an einer Autobahnraststätte bei Köln gescheitert. Wie die Polizei in der Domstadt am Montag mitteilte, füllten die die Verdächtigen im Alter von 19 und 22 Jahren an der Tankstelle der Ratsanlage mehrere tausend Liter Diesel ab. Sie wurden dabei jedoch von einem Tankwart bemerkt.