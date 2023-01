Neusser Anwalt beim Verkehrsgerichtstag Diskussion um Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer

Der Verkehrsgerichtstag zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrsexperten in Deutschland. Einer von diesen Experten ist der Neusser Martin Flecken, der als ADAC-Vertragsanwalt bereits seit 20 Jahren zu den Fachtagungen fährt und auch beim diesjährigen Kongress in Goslar vor Ort war, der am Freitag zu Ende geht.