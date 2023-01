Einsatz in Bielefeld Sieben Verletzte bei Wohnhausbrand

Sieben Menschen sind am Freitagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bielefeld verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten sowohl der Dachstuhl, als auch das dritte Obergeschoss des Wohngebäudes in voller Ausdehnung, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.