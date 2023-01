Verkehrsgerichtstag in Goslar Fachleute diskutieren über Helmpflicht für Fahrer von E-Scootern und fahruntüchtige Senioren

Der deutsche Verkehrsgerichtstag findet seit 60 Jahren in Goslar statt. Seit dem 25. Januar 1963 tagen die Fachleute dort jedes Jahr in der Regel in der letzten Januarwoche. Geschaffen wurde der Verkehrsgerichtstag, um der Bevölkerung die undurchsichtige Rechtsprechung näherzubringen.