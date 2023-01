Neues Programm des Landes Mehr Chancen für Vertretungslehrer – Sorge vor weniger Profis an Schulen

Positiv sieht man bei der Gewerkschaft die arbeitnehmerrechtlichen Aspekte. Die GEW hat Klagen von Vertretungslehrkräften unterstützt, die sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen gefangen fanden. So gibt es in dem System viele Kettenverträge: Eine befristete Anstellung reiht sich an die nächste. Wegen des unsicheren Status könnten sich Betroffene zudem schlechter gegen Überforderung wehren, erklärt Markus Peiter, Fachmann bei der GEW für die Thematik. Besonders schwierig sei das gerade dort, wo die Personalnot am größten sei: „Das erhöht natürlich den Druck auf die Schwächsten in der Kette, und das sind die Referendare und Vertretungslehrkräfte.“ Auch litten viele unter dem Gefühl, ihren Aufgaben fachlich und pädagogisch nicht gewachsen zu sein. „Ohne Fortbildungen wird ein Großteil dieser Menschen überlastet“, fürchtet Peiter.