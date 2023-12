Ehepaar beschenkt Lkw-Fahrer „Für uns sind das Herzensbegegnungen“

Erst, wenn sie am ersten Feiertag das erste Päckchen voller Süßigkeiten auf dem Rastplatz Weiskirchen an der A3 nahe Aschaffenburg an einen Lkw-Fahrer übergeben haben, ist für Maria Bantschow und Christoph Milthaler wirklich Weihnachten. Seit fast zehn Jahren beschenkt das Ehepaar aus Alpen am Niederrhein Truckerinnen und Trucker, die über die Festtage auf den Rasthöfen festsitzen. „Diese Menschen sind einsam, vermissen ihre Familien, und da ist niemand, der abends über den Platz läuft und ihnen ,Frohe Weihnachten‘ wünscht“, sagt Bantschow. „Das hat einfach mein Herz gerührt.“